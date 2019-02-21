Решение об отставке правительства Казахстана ожидается сегодня

В Астане проходит совещание с участием Президента.

В четверг, 21 февраля, ожидается подписание указа об отставке правительства Республики Казахстан, передает Zakon.kz. Об этом сообщил информированный источник.

Ранее глава государства обратился с заявлением к казахстанцам, подчеркнув намерение отправить правительство в отставку. Назарбаев перечислил недоработки, которыми он недоволен.

Новое руководство Правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач, подчеркнул глава государства. На ближайшем съезде партии "Нұр Отан" Назарбаев планирует предложить ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда.

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