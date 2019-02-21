Сагинтаев поблагодарил членов правительства за работу

Премьер-министр сообщил об отставке правительства.

На внеочередном заседании правительства Республики Казахстан, которое состоялось в четверг, 21 февраля, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев сообщил об отставке правительства, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

Поблагодарив членов правительства за слаженную работу по реализации поставленных Президентом задач, Бакытжан Сагинтаев пожелал всем дальнейших успехов.

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