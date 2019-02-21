Бороться с коррупцией среди казахстанских военных будут с помощью детектора лжи

Полиграф начали тестировать еще в сентябре.

Военных, претендующих на руководящие должности, будут проверять на полиграфе. Так в министерстве обороны хотят искоренить коррупцию. Тестировать аппарат начали еще в сентябре прошлого года. Результаты для тех, кого протестировали, оказались неутешительными. Плохая статистика устойчивости к коррупции не испугала авторов идеи, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Детектор лжи определит: склонен ли человек к взяточничеству. Это значит – бороться с коррупцией станет проще. 21 февраля полиграф представили военному составу Алматы.

Руслан Утепов - командир полка материально-технического обеспечения десантно-штурмовых войск:

"При назначении, когда человека выдвигают на вышестоящую должность, либо назначение с материальной ответственностью, будет проходить данное обследование. На первом кругу вопросов, которое идет, это, в первую очередь, волнение, потом на второй, третий круг уже более вдумчиво, успокаиваешься, и уже даешь ответ".

Обмануть аппарат невозможно, уверяют специалисты. Сверхчувствительные датчики, которые крепятся на испытуемого, способны уловить малейшие изменения в организме. В среднем такая процедура занимает чуть больше двух часов. Этого времени достаточно, чтобы определить: будет ли чист на руку военный. Точность такого исследования - 97-98%.

Жомарт Битабаров - старший офицер полиграфологического отдела главного управления военной полиции:

"Полиграф-аппарат работает с помощью определенных датчиков, прикрепленных к нему, которые считывают физиологические реакции организма человека. То есть, если он обманывает, отвечая на тот или иной вопрос, у него появляется реакция".

Полиграф российского производства в Минобороны закупили в сентябре прошлого года. Даже создали специальный отдел - полиграфологический. На сегодня аппаратов два. Один из них мобильный, который можно возить по всем регионам страны. К слову, по неофициальным данным, на сегодня на детекторе лжи протестировали около 100 человек, проверку прошла только половина.

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