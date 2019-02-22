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В Австрии 120-летние черепахи развелись после 115 лет совместной жизни

Черепах пришлось расселить по разным домикам и сделать для них две разные бани.

Фото : pixabay.com22 февраля 2019, 00:49

Сотрудники зоопарка в Австрии расстроены тем, что их питомцы – черепахи Биби и Полди, которые родились в конце XIX века (примерно в 1897 году) и почти 115 лет жившие вместе, в паре, вдруг стали ссориться. Дошло до того, что "жена" Биби в приступе агрессии даже откусила у своего "мужа" Полди кусок панциря, пишет портал о жизни животных MNN.

В итоге черепах пришлось расселить по разным домикам и сделать для них две разные бани.

Однако хитрые сотрудники зоопарка, которые надеются, что гармонию в черепашьей семье удастся восстановить, сделали окошки домов так, чтобы Биби и Полди могли видеть друг друга издалека.

Пока, правда, к желаемому результату это не привело. Сотрудники зоопарка говорят: такое ощущение, что они устали друг от друга и просто не могут друг друга видеть. Биби даже "шипит, как змея", когда видит Полди.

Однако в австрийском зоопарке, куда пара переехала из зоопарка в Швейцарии, не теряют надежды, что пара вновь будет вместе. Тем более что какие их годы – исполинские черепахи живут как минимум до 150-ти, а иногда и до 250-ти лет.


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