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После отставки правительства Сагинтаев выступил с заявлением

Только с Елбасы народ Казахстана связывает свое настоящее и будущее - Сагинтаев.

Фото : primeminister.kz22 февраля 2019, 00:21

21 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. После этого теперь уже бывший премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев выступил с заявлением, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

"Сегодня Правительство ушло в отставку.

Елбасы — отец-основатель нашего государства, всегда принимает решения, исходя из интересов государства и народа, ставя во главу угла благополучие всех граждан страны.

Создание государства — это нелегкий труд, а создание такого государства, как наша страна, за столь короткий исторический срок без внутренних потрясений и конфликтов заслуживает уважения и восхищения во всем мире.

Наш Президент — великий созидатель нашего времени. Только с Елбасы народ Казахстана связывает свое настоящее и будущее.

Хочу поблагодарить Елбасы, Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, за высокое доверие, которое мне было оказано все эти два с половиной года работы Премьер-Министром страны".


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