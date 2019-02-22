После отставки правительства Сагинтаев выступил с заявлением

21 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. После этого теперь уже бывший премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев выступил с заявлением, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

Елбасы — отец-основатель нашего государства, всегда принимает решения, исходя из интересов государства и народа, ставя во главу угла благополучие всех граждан страны.

Создание государства — это нелегкий труд, а создание такого государства, как наша страна, за столь короткий исторический срок без внутренних потрясений и конфликтов заслуживает уважения и восхищения во всем мире.

Наш Президент — великий созидатель нашего времени. Только с Елбасы народ Казахстана связывает свое настоящее и будущее.

Хочу поблагодарить Елбасы, Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, за высокое доверие, которое мне было оказано все эти два с половиной года работы Премьер-Министром страны".