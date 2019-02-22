При запуске с Байконура "Союз" столкнулся с нештатной ситуацией

Неполадки могли произойти во время работы третьей ступени ракеты-носителя.

При запуске египетского спутника Egyptsat-A с помощью ракеты-носителя "Союз", вероятно, произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, неполадки могли произойти во время работы третьей ступени ракеты-носителя. Он пояснил, что разгонный блок "Фрегат" прошел по низшей точке орбиты. Это говорит о возможной нештатной ситуации, однако не исключается ошибка в полученных данных.

Позднее в Роскосмосе заявили агентству "Интерфакс", что спутник связи Egyptsat-A вышел на целевую орбиту, с него поступают телеметрические данные. Разгонный блок сумел парировать отклонение орбиты несколько десятков километров.

Запуск изготовленного Россией по заказу Египта спутника стал первым стартом в 2019 году. Он должен был состояться 27 декабря 2018 года, затем был перенесен на 7 февраля из-за испытаний Egyptsat-A в РКК "Энергия".

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