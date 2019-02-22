В Астане впервые заплодоносило банановое дерево

В оранжерее произрастают более 70 таксонов тропических и субтропических растений.

В Ботаническом саду Астаны впервые заплодоносило банановое дерево. Кроме того, в оранжерее зацвели апельсин, кумкват, папайя. Приносят плоды также кокосовая и финиковая пальмы, передает Елорда Инфо.

Экскурсию по саду для журналистов провела заведующая оранжерейных комплексов Шолпан Масалимова. По ее словам, в оранжерее произрастают более 70 таксонов тропических и субтропических растений. Здесь можно увидеть один из самых древних видов папоротников, несколько сортов орхидей, королевскую пальму.

"Один из трех сортов банана начал плодоносить. Каждый день дерево приносит от 5 до 9 плодов. Этот сорт цветет и распускается в ночное время. То, что мы сегодня сохраняем и привезли коллекции в городской ботанический сад - это больше событие. В нашей оранжерее произрастают очень многое экзотические растения. Саговник пережил различные природные катаклизмы. Его не зря называют живым ископаемым. Так как ему больше 100 тысяч лет, это самое древнее растение. Мы говорим в ботанике – реликт. В тропических странах его можно увидеть в естественных природных условиях", - говорит генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции Гульнара Ситпаева.

Ботанический сад выполняет научные проекты в рамках грантового и программно-целевого финансирования. В этом году Министерство образования и науки выделило отдельное финансирование для Ботанического сада, что позволит должным образом содержать эти уникальные коллекции.

Здесь установлена современная система полива, система создания климат-контроля, климат режима, все автоматизировано. Благодаря этому тропические растения хорошо себя чувствуют и даже заплодоносили.

"Банановое дерево заплодоносило в Астане впервые. Ему было достаточно полгода адаптации в оранжерее. Были созданы достойные климатические условия. Учитывая, что оранжерее нет еще и года, эти коллекции были привезены из разных стран. Банановое дерево привезли из питомника в Италии", - отметила генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции Гульнара Ситпаева.

Для плодоношения бананов нужна определенная влажность - около 70% влажности и температура порядка 24 градусов. Поскольку это тропическое растение, то оно любит влажный климат.

"Такие условия мы здесь создаем. За 8 месяцев он вырос в 2 два роаза. Когда мы его привезли он был два раза меньше высотой. Сейчас они упираются в упоры. Он сейчас очень активно размножается", - продолжила генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции Гульнара Ситпаева.

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