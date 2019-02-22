Атырауских полицейских осудили за избиение хозяина кафе

Уже бывший полицейский обязан возместить потерпевшему материальный ущерб в размере 32 тысячи тенге и моральный в размере 200 тысяч тенге.

Курмангазинский районный суд вынес приговор по делу об избиении двумя офицерами полиции хозяина кафе "Сушняк" в райцентре Курмангазы. История эта стала резонансной после того, как в октябре прошлого года видео драки попало в соцсети, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык"

Как было установлено в ходе следствия, 1 июля 2018 года, находясь в кафе "Сушняк", майор Курмангазинского РОВД Амиржан Ертаев словесно оскорбил его хозяина Нурсеита Абуова, а затем ударил пивным бокалом по голове. Находившийся там же заместитель начальника Курмангазинского РОВД Жасулан Мукашев тоже проявил агрессию по отношению к Абуову, но больше разнимал.

Впоследствии Мукашев был привлечён к дисциплинарой ответственности в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии", а в отношении Ертаева было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство). В суде он согласился на процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Суд признал Ертаева виновным и приговорил к 1 году ограничения свободы с лишением звания майора полиции. Теперь уже бывший полицейский (он был уволен ещё до суда) обязан также возместить потерпевшему материальный ущерб в размере 32 тысячи тенге и моральный в размере 200 тысяч тенге.

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