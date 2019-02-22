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Законодательство РК
07:04 22.02.2019

Сосед спас двух малышей из горящей квартиры в Балхаше

almaty.tv almaty.tv
Предположительно, огонь вспыхнул в спальне, где дети играли с розеткой.

Мальчиков 4 и 5 лет сосед вынес из окна горящей квартиры ещё до приезда пожарных. Дети, как выяснилось, находились дома одни, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

В доме на станции "Балхаш" пожар начался после полудня. Дым из окна второго этажа заметили соседи. Подозревая, что в горящей квартире могут быть дети, один из них поспешил на помощь.

"Я вот через форточку кухни залез, вытащил детей. Но видно то ничего не было. Только очертания детей. Хорошо дверь на защелку не была закрыта", - вспоминает Арсен Тусипбеков.

Как выяснилось, во время пожара мальчики были дома одни. Родители находились на работе. Предположительно, огонь вспыхнул в спальне, где дети играли с розеткой. Сгорели мебель и другие вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. С диагнозом "лёгкое отравление угарным газом" детей доставили в больницу.

"В настоящее время по данному факту проводится расследование. Наиболее вероятной причиной пожара послужила детская шалость с огнем, в связи с чем хотелось еще раз обратиться ко всем жильцам города, с убедительной просьбой не оставлять без присмотра детей", - заявил начальник отдела государственного пожарного контроля УЧС Балхаша Олег Грабовский.

Родителей мальчиков могут привлечь к ответственности. Кстати, в квартире нашли газовый баллон, которым запрещено пользоваться в многоквартирных домах.

Данияр Кунафин
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