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Пропавшие месяц назад костанайцы найдены

Немаловажную роль здесь сыграло видеообращение, записанное матерью одного из пропавших.

Фото : top-news.kz22 февраля 2019, 08:54

Как сообщили в полиции, ранее без вести пропавшие 22-летняя Мадина Байзакова и 23-летний Елдос Дуйсенов найдены, передает Zakon.kz со ссылкой на "Наш Костанай".

Молодые люди находились в Алматы. В настоящее время Мадина уже вернулась домой. Елдос все еще находится в Алматы. С ними все в порядке.

- Немаловажную роль здесь сыграло видеообращение, записанное матерью Елдоса. Оно было активно размещено в СМИ и социальных сетях, - отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Молодые люди пропали 20 января. Они уехали на такси в Астану. Больше с родными на связь они не выходили.


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