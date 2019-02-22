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На большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода

На юго-востоке и востоке республики в горах пройдет сильный снег.

Фото : pxhere.com22 февраля 2019, 09:15

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 февраля, передает Zakon.kz.

Синоптики отмечают, что на всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, днем на юго-востоке и востоке республики в горах – сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

"В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем порывы 23 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях - местами туман, усиление ветра 15-20, днем в Северо-Казахстанской области порывы 25 м/с. В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Актюбинской областях местами ожидаются ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях - местами туман", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с прогнозом повышения температурного фона в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы в период с 21-24 февраля возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений.

В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейне реки Улкен Алматы и Киши Алматы в период 21-22 февраля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Прогноз погоды в Алматы: днем -3°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем -9°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 22 февраля.


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