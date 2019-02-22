Центр миграционных услуг Алматы теперь регистрирует иностранцев

Теперь оказывается услуга и по временной регистрации иностранцев и лиц без гражданства.

В Департаменте полиции Алматы напомнили, что в августе прошлого года в городе был открыт Центр миграционных услуг, где до этих пор оказывалась услуга лишь по выдаче разрешений на трудовую деятельность иммигрантам по принципу безбарьерного доступа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Теперь на данной площадке оказывается услуга и по временной регистрации иностранцев и лиц без гражданства.

"В январе текущего года данным Центром было выдано трудовым мигрантам 2 тысяч 258 разрешений. При этом, отметим, что все необходимые обязательные процедуры, а именно получение ИИН, медицинской страховки, медицинской справки, оплата предварительного платежа по подоходному налогу осуществляется в самом ЦМУ. Обратившемуся лишь необходимо с собой иметь документ, удостоверяющий его личность и копию миграционной карточки. Удобные условия по достоинству оценены обществом, в том числе и международным, в этой связи было решено более масштабно использовать ресурсы Центра: введена функция временной регистрации иностранных граждан. А это означает, что при регистрации иностранный гражданин имеет возможность получить и разрешение на занятие трудовой деятельностью у физических лиц", - уточнил заместитель начальника Управления миграционной службы Департамента полиции Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

В полиции также напомнили о функционировании визово-миграционного портала, с помощью которого пребывающих иностранцев можно временно зарегистрировать онлайн. Для этого принимающая сторона должна иметь электронную цифровую подпись.

Для справки: за январь месяц 2019 года в городе Алматы в органах миграционной службы зарегистрированы 17 тысяч 277 иностранных граждан. Вместе с тем, за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 728 иностранцев, еще 315 по решению суда выдворены за пределы страны.

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