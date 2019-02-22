Рекордное количество жилья сдали в РК в 2018 году - 12,5 миллиона "квадратов"

Более половины займов, выданных казахстанцам на приобретение жилья, обеспечивает Жилстройсбербанк по системе жилстройсбережений.

Банки охотно подставляют кредитное плечо гражданам, желающим приобрести жилье: займы в секторе выросли за год сразу на 19%. На фоне доступной финансовой поддержки увеличился и ввод жилья — до рекордных 12,5 миллиона "квадратов", сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

"Ключевой драйвер системы кредитования — займы, выданные населению для улучшения жилищных условий. Так, объем кредитов, направленных на приобретение жилья, увеличился за год на рекордные 18,9%, в то время как общий портфель кредитов экономике — лишь на 3%", - отмечают аналитики.

Всего за месяц ипотечные кредиты выросли еще на 1,8% и достигли к текущему году уже 1,3 трлн тенге. Среди регионов страны сразу 3 области показали месячный рост на 3% и более: Костанайская (сразу +5,8%, до 40,6 млрд тг), Актюбинская (+3,3%, до 73,7 млрд тг) и Западно-Казахстанская (+3%, до 44,9 млрд тг).



Как отмечается, более половины займов, выданных казахстанцам на приобретение жилья, обеспечивает Жилстройсбербанк по системе жилстройсбережений. Доля кредитов фининститута от ипотечного портфеля страны по итогам 2018-го составила уже 51,4%, против 42,4% годом ранее.

С учетом высокого спроса на услуги банка в одном из регионов — лидеров по месячному росту, Западно-Казахстанской области, ЖССБ открывает новый филиал, где 70% площади будет отдано клиентской зоне.

Сейчас в области на счетах ЖССБ копят на будущее жилье 68,6 тысячи жителей региона, то есть каждый десятый. Сумма накоплений достигла уже 34,6 млрд тг. Всего за время работы филиала выдано 11,7 тысячи займов на сумму 59 миллиардов тенге.

С начала реализации "Нұрлы Жер" (конец 2016 года) в ЗКО только в рамках этой программы реализованы 1,2 тысячи квартир на почти 10 млрд тг. Только в 2018 году реализовано 480 квартир на сумму 3,7 млрд тг. Согласно информации, предоставленной МИО, в 2019 году по госпрограмме планируется ввод ещё 1,1 тысячи квартир общей площадью 62,4 тыс. кв. м.



В ЗКО заметно растет обеспеченность населения жильем. Так, в 2014 году на человека приходилось 19,5 кв. м, а в 2017-м — уже 20,6 кв. м. Значительно выросли показатели ввода в эксплуатацию жилья, что говорит, в том числе, и об эффективной работе акимата области. К примеру, если в 2014 году в регионе было введено 257,1 тыс. кв. м, то в 2017-м — 392,2 тыс. кв. м, а по итогам 2018-го — сразу 432,2 тыс. кв. м.

В Костанайской и Актюбинской областях ввод жилья также на подъеме, как и в целом по РК. Так, за 2018 год в Костанайской области сдали в эксплуатацию 299,3 тыс. кв. м, против 264,7 тыс. кв. м годом ранее и 247,9 тыс. кв. м. — в 2014 году. В Актюбинской области ввод жилья по итогам прошлого года составил 908,6 тыс. кв. м, против 792,3 тыс. кв. м в 2017-м и 476,1 тыс. кв. м. — в 2014-м.

В целом по РК за прошлый год сдали рекордное количество заветных "квадратов" жилья: сразу 12,5 миллиона, против 11,2 млн кв. м годом ранее и всего 7,5 млн кв. м — в 2014 году.

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