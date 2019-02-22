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Тенге немного сдал позиции на торгах

Cредневзвешенный курс доллара США составил 376,62 тенге.

Фото : Zakon.kz22 февраля 2019, 11:26

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США составил 376,62 тенге за доллар (+0,67 тенге), объем торгов – 48 900 тыс. долларов (+4 000 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,0500 тенге за юань (-0,0914 тенге), объем торгов – 400 тыс. юаней (-300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 377,3-379,1 тенге, евро - 427,7-430,3 тенге, рос.рубля - 5,75-5,81 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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