Тенге немного сдал позиции на торгах

Cредневзвешенный курс доллара США составил 376,62 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.



Cредневзвешенный курс доллара США составил 376,62 тенге за доллар (+0,67 тенге), объем торгов – 48 900 тыс. долларов (+4 000 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,0500 тенге за юань (-0,0914 тенге), объем торгов – 400 тыс. юаней (-300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 377,3-379,1 тенге, евро - 427,7-430,3 тенге, рос.рубля - 5,75-5,81 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.

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