Марафон программирования "IT-Хакатон-2019" пройдет в ВКО

В современном мире дополнительным резервом для рывка в развитии экономики наряду с новыми производственными технологиями становится цифровизация.

Глава региона Даниал Ахметов на отчетной встрече перед населением сообщил о том, что в этом году в ВКО пройдут "IT-Хакатон-2019" и международный форум "Digital East – Болашаққа қадам", передает пресс-служба акима региона.

В современном мире дополнительным резервом для рывка в развитии экономики наряду с новыми производственными технологиями становится цифровизация. В связи с этим большое внимание уделяется востребованным профессиям будущего, которые тесно связаны с информационными технологиями. В форуме "IT-Хакатон-2019" примут участие молодые программисты, которые специализируется на разработках программного обеспечения разной направленности.

Во время проведения мероприятия они объединятся для создания новых инновационных проектов. Напомним, в прошлом году прошел первый международный форум "Digital East – Болашаққа қадам", где были поддержаны лучшие IT-решения. Конкурс получил большую популярность и успех, на первом этапе поступило 79 заявок от отечественных и зарубежных IT-компаний и 10 стартапов от школьников. Из них выбрано 33 лучших проекта, заключены договоры на 177 млн. тенге. В 2019 году планируется проведение второго, еще более масштабного форума. В целом, общий объем инвестиций в цифровые технологии в прошлом году в регионе составил 30,5 млрд тенге.

Первыми к цифровой трансформации приступили компании горно-металлургического комплекса. В сфере сельского хозяйства внедрена система учета сельскохозяйственной техники. В городской среде внедряется проект "Безопасный город", в рамках которого 4 тысячи видеокамер устанавливаются в областном центре. Реализуется проект по переходу на интеллектуальную систему уличного освещения, внедряется проект по электронному билетированию в общественном транспорте. В 2018 году у восточноказахстанцев появилась электронная карта свободных земельных участков и инженерных коммуникаций Усть-Каменогорска и Семея.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!