40% объектов первичной медико-санитарной помощи построены в Туркестанской области

В настоящее время в Туркестанской области ведется строительство 6 новых поликлиник: в поселке Атакент, Мырзакент, Аксукент и в городах Кентау, Жетысай, Шардара.

Туркестанская область стала самым активным регионом в республике по введению в эксплуатацию первичной - медико санитарной помощи, передает пресс-служба акима Туркестанской области

Только за прошлый год в области были построены 63 объекта ПМСП, это составляет 40% от всех объектов построенных в области здравоохранения по всей стране. При строительстве объектов первичной медико-санитарной помощи, использованы сборные модульные конструкции со стоимостью 30 млн. тенге, что сокращает затраты в 2 раза.

Именно в Туркестанской области впервые в стране ввели в эксплуатацию модульных медицинских пунктов. Их отличительная особенность – модульная конструкции здания, построенная по немецкой технологии и произведены в Турции. Подобное нововведение значительно сэкономит время и бюджетные средства. Благодаря этому новшеству в регионе решен вопрос в отдаленных районах, где жители постоянно испытывали проблемы с медицинской помощью. Сборка модульной конструкции медпункта занимает всего 2 месяца. В новых медпунктах медицинскую помощь оказывают фельдшер и медсестры. Для этого медикам созданы все условия. Комфортабельное здание построенное из качественных материалов, позволит принимать несколько десятков пациентов в день.

Кроме того, утверждены и реализуются 17 региональных перспективах планов развития инфраструктуры здравоохранения на 2018-2025 годы ( март 2018 года). Предусмотрено создание 1231 объектов ПМСП, 327 из них будут построены в Туркестанской области.

В настоящее время в Туркестанской области ведется строительство 6 новых поликлиник: в поселке Атакент, Мырзакент, Аксукент и в городах Кентау, Жетысай, Шардара.

В рамках государственно-частного партнерства планируется ведение строительства Туркестанской городской поликлиники, областной многопрофильной больницы на 610 коек, областного противотуберкулезного диспансера, областного онкологического диспансера и реконструкция и эксплуатация областной станции скорой медицинской помощи в городе Туркестан.

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