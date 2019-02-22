Почему Казахстану еще долго не выйти из экономического кризиса

Большая часть кредитов, что сейчас выдаются, это кредиты через правительственные программы поддержки экономики или населения.

Журналист, обозреватель и блогер Денис Кривошеев на своем сайте krivosheev.live опубликовал статью, "которая во многом доказывает, что в Национальном банке не совсем понимают, чем они там должны заниматься и почему их политика высоких процентных ставок приводит к замедлению роста экономике и в конечном итоге, к кризису".

Приведу несколько выдержек с finextra.com.

"Десять лет назад многие центральные банки снизили процентные ставки до нуля, чтобы справиться с глобальным финансовым кризисом. Но, поскольку ставки по-прежнему низкие, у этих банков нет возможности снова делать подобные сокращения, если только они не найдут способ получить отрицательные процентные ставки. Отрицательный доход является наиболее часто упоминаемым способом достижения этой цели. МВФ говорит, что без наличных денег «вкладчики должны будут платить отрицательную процентную ставку, чтобы сохранить свои деньги в банке, что сделает потребление и инвестиции более привлекательными. Это потрясет кредитование, увеличит спрос и стимулирует экономику». Но постепенный отказ от наличных — по крайней мере, в краткосрочной перспективе — несбыточная мечта почти для всех стран. Вместо этого, как утверждают в МВФ, центральные банки могут разделить денежную базу на две отдельные местные валюты — наличные деньги и электронные деньги. Электронные деньги будут платить процентную ставку, а наличные будут иметь обменный курс по отношению к электронным деньгам. Например, кредитор может объявить отрицательную трехпроцентную процентную ставку на депозит в 100 долларов сегодня, а центральный банк может объявить, что наличные доллары станут отдельной валютой, которая обесценится по отношению к электронным долларам на три процента в год».

Эту модель уже описывали теоретики от экономики. Она спорная и может привести к оттоку капитала в те страны, что дают пусть маленький, но все же доход, а не экспроприируют его в пользу экономического роста. Но как говорится, хоть к казахстанской действительности это мало имеет отношения, но из всего этого можно сделать несколько простых выводов, которые четко описывают причины текущего экономического кризиса в стране.

Дорогие деньги не способствуют росту экономики.

Низкая инфляция в условиях дорогих денег ведет к стагнации

Искусственно завышенные процентные ставки, приводят к замедлению инвестиционной активности.

Теперь коротко о ситуации в стране. Когда к власти в Национальном банке пришел Данияр Акишев, он предложил широко известную, но крайне раскритикованную модель сдерживания инфляции и девальвационных ожиданий – создание искусственного спроса. Он создается за счет высокой процентной ставки заимствования и создание искусственного дефицита ликвидности. При этом, данный финт, не изобретение Акишева. Это была модель которую в 2016 начала использовать Россия на фоне бегства капитала под давлением санкций. Предложила рынку инструмент, очень высокой доходностью, доходившей до 18% годовых, чем остановила отток и спровоцировало высокий спрос на рубль, и все это на фоне дефицита самого рубля. Инфляция остановилась, рубль укрепился. Но у России есть несравнимое преимущество – высокий уровень самообеспечения.

НБРК так же выпустил Ноты, чья ставка доходила до 16% процентов на пике, но в стране, где собственного производства мало, а предпринимательство больше похоже на мираж в пустыне. При этом, регулятор активно проводил политику долларизации, важной частью которой стала отрицательная ставка по валютным депозитам для населения, ведь она существенно ниже даже инфляции в США.

Нельзя отрицать, что таким образом, НБРК развернул тренд, остановил девальвацию тенге, и спровоцировал рынок перевернуться в тенге. Но вместе с тем, попал в нотную ловушку. Понижая процент по заимствованиям, он стимулировал отказ от тенге и соответственно девальвацию, именно так курс вернулся к точке отчета в 380 тенге за доллар. Параллельно шли отрицательные процессы в экономике. Население предпочитало отказываться от предпринимательской активности в пользу получения сопоставимого дохода от вложенных денег на депозит, но без рисков и физически затрат. Ту же самую позицию заняли и банки. Они предпочитали собирать дешевые деньги у квазигосударственного сектора и вкладывать их в ноты, зарабатывая свой гешефт, без шума, пыли и риска.

Экономика в конечном итоге встала. Большая часть кредитов, что сейчас выдаются, это кредиты через правительственные программы поддержки экономики или населения. В них ставки субсидируются. Предложить собственный дешевый продукт банки не в состоянии. Ибо привлекаемые деньги дороги. Нельзя занять дешевле, чем можно получить через ноты НБРК, плюс риски и провизии, плюс интересы банка, страховки и прочее, и вот уже кредит стоит 22-25% годовых. Так никакую экономику не построишь. И главное, высушив рынок, нельзя его быстро восстановить. Таким образом, столь неприятная методика курсового коридора, куда более безопасна для экономики, нежели действующая модель поддержания курса.

МВФ справедливо полагает, что запустить экономику можно лишь тогда, когда инвестиции гораздо более доходный инструмент, чем простое накопление. Когда за хранение у тебя забирают деньги, а не дают их.

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