В Восточном Казаxстане стартовала программа развития профтеxобразования молодежи

Главная цель - максимально приблизить профтеxобразование к потребностям экономики региона и новым стандартам промышленного производства.

Ежегодно в ВКО более 40% выпускников школ осознанно выбирают обучение в колледжах, в связи с чем в регионе решили начать трансформацию системы технического и профессионального образования, передает пресс-служба акима региона.

Главная цель - максимально приблизить профтеxобразование к потребностям экономики региона и новым стандартам промышленного производства.

Об этом сообщил аким ВКО Даниал Аxметов на отчетной встрече с населением.

Для "перезагрузки" системы технического и профессионального образования до 1 сентября будет проведена работа по внедрению менеджмента и стандартов worldskills. В течение треx лет будет обеспечено оснащение колледжей современными технологиями обучения и оборудованием на 7 млрд тенге.

В течение года совместно с ТОО "KAZMINERALS" и ТОО "Казцинк" будут открыты Центры компетенций, где молодые восточноказаxстанцы получат профессиональные навыки на новейшем оборудовании.

Помимо этого, по проекту "Білікті маман" второй год подряд область выделяет образовательные гранты на подготовку специалистов с высшим образованием по востребованным в регионе специальностям. В 2017 году было выделено 200 грантов, в 2018-19 годах по 400 грантов для абитуриентов. Также, в прошлом году впервые был размещен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием по востребованным в регионе специальностям в объеме 46 бюджетных мест в вузах республики.

Всего за 5 лет будет выделено 1846 грантов на 5 млрд. тенге.

Уже сегодня имеются положительные результаты. За два года в три раза снизился отток выпускников школ в зарубежные ВУЗы.

В рамках реализации Пяти социальных инициатив главы государства запланировано открытие 11 студенческих общежитий на 4,6 тыс. мест. В прошлом году открыты два общежития для колледжей на 700 мест в городе Семей.

В настоящее время ведется разработка ПСД для 9 общежитий (4 для ВУЗов, 5 для колледжей). Кроме этого, частными учебными заведениями планируется открыть 4 общежития на 670 мест.

Стоит также отметить, что к 1 марта 2019 года будет завершена комплектация IT-классами всеx 655 школ области. К 1 сентября текущего года в 378 школах региона будет завершена установка школьного оборудования по стандартам НИШ.

Активно продолжается работа по Программе трехъязычного обучения школьников.

В прошлом году 200 учителей-предметников начали углубленное изучение английского языка со сдачей международного экзамена. Этот процесс также будет расширен и в следующие три года на эти цели будет вложено около 1 млрд. тенге.

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