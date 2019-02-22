Семья из семи человек отравилась угарным газом в Алматы

Из семи пострадавших пятеро - дети.

22 февраля в 06 час. 38 мин. в ДЧС г.Алматы поступило сообщение о том, что в Наурызбайском районе в мкр. Шугыла получили отравление угарным газом и доставляются в больницу семья из семи человек, пять из которых дети, передает Zakon.kz.

Прибыв на место, сотрудники Наурызбайского отдела по ЧС установили, что источником отравления стала печь на твердом топливе, дверцу которой взрослые забыли плотно закрыть.

При этом ранее в рамках обхода частного жилого сектора сотрудниками районного отдела по ЧС с данной семьей была проведена разъяснительная работа о соблюдении правил безопасности в отопительный период.

По данным Управления общественного здоровья города Алматы, в настоящее время состояние поступивших не вызывает опасений. Все получают дезинтоксикационную терапию. Сознание ясное, на вопросы отвечают адекватно. Предварительно они будут выписаны в ближайшее время.

В целом с начала отопительного сезона сотрудниками ДЧС подворовыми обходами охвачено 145 тысяч домов частного сектора, проведено 542 схода с охватом более 10 тысяч человек.

По инициативе ДЧС в этот период в рамках обхода бесплатно было установлено 136 датчиков угарного газа в домах малообеспеченных многодетных семей. Данная работа будет продолжена до конца отопительного сезона.

ДЧС еще раз напоминает о необходимости быть бдительными и внимательно относиться к эксплуатации печей на твердом топливе!

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