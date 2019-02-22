Задачу по увеличению производства мяса и молока поставил перед животноводами Мурзалин

С целью развития этой отрасли в области реализуется проект по созданию и развитию мясного кластера.

22 февраля аким Акмолинской области Малик Мурзалин отчитался перед населением о достижениях и дальнейших планах развития региона, передает управление внутренней политики региона.

Наряду с высокими показателями урожайности, ежегодным увеличением притока туристов в Акмолинской области динамично развивается и отрасль животноводства.

С целью развития этой отрасли в области реализуется проект по созданию и развитию мясного кластера.

Мощности откормочных площадок в прошлом году увеличены на 6 тыс. скотомест. В регионе создано еще 30 мясных ферм на 2700 голов КРС.

В молочном скотоводстве за последние 2 года открылись 23 семейные молочно-товарные фермы на 1370 голов.

"Для достижения целевых показателей в ближайшие годы вокруг якорных хозяйств необходимо создать 700 мясных и 5 крупных молочно-товарных ферм на 7 тыс. голов КРС. Это позволит решить проблему недостатка сырья и загрузки мощностей перерабатывающих предприятий", - отметил руководитель региона.

В прошлом году в регионе произвели 67 тысяч тонн мяса и 90 тыс тонн молока. В ходе отчетной встречи аким области поручил увеличить эти объемы больше, чем в два раза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!