Какие новые виды спорта предложили включить в программу Олимпиады-2024

Программная комиссия МОК обсудит это предложение до его представления Исполнительному комитету 26-28 марта.

Брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг были предложены для включения в качестве дополнительных видов спорта в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже, передает Zakon.kz.

Согласно сообщениям в Twitter оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже, все четыре вида спорта находятся в ожидании окончательного одобрения Международного олимпийского комитета (МОК).

В случае одобрения брейк-данс дебютирует на летних Олимпийских играх, в то время как спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг впервые появятся в олимпийской программе на Играх 2020 года, они не будут включены взамен других. Эти три вида спорта пока утверждены только для одной Олимпиады-2020.

Четыре новых вида спорта были предложены для включения в качестве дополнительных в программу Олимпийских игр-2024 года в Париже.

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