В Акмолинской области подведены итоги реализации госпрограммы "Денсаулық" за 2018 год

В рамках программы "Денсаулық" только за последние 2 года приобретено 486 единиц медоборудования, 48 машин скорой помощи.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на отчетной встрече с населением рассказал о проводимой работе по повышению качества медицинского обслуживания в области, сообщает управление внутренней политики.

В рамках программы "Денсаулық" только за последние 2 года приобретено 486 единиц медоборудования, 48 машин скорой помощи, в 22-х учреждениях здравоохранения проведен капитальный ремонт.

Акцентировал внимание руководитель региона и на расширении инфраструктуры отрасли, в том числе сети первичного звена. Сейчас идет строительство 5-ти объектов, это онкологической поликлиники в г.Кокшетау, врачебной амбулатории в Атбасарском районе.

"Для расширения доступности первичной медицинской помощи в сельской местности дополнительно открыты 5 подстанций, обслуживающих 23 населенных пункта Аршалынского и Целиноградского районов", - отметил М.Мурзалин.

К слову, в этом году открываются еще 15 постов, что позволит вдвое увеличить охват сельского населения службой скорой помощи.

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