"Астана Опера" встречает звезд из мира искусства

Вечер пройдет при участии Симфонического оркестра театра "Астана Опера".

Прославленный дирижер Илья Машкевич (Бельгия), любимцы казахстанской и итальянской публики - солистка "Астана Опера" сопрано Мария Мудряк и Заслуженный деятель Казахстана, Кавалер Ордена Звезды Италии тенор Медет Чотабаев выступят на сцене "Астана Опера" в концерте "Шедевры музыкального искусства" 2 марта, передает пресс-служба театра.

Вечер пройдет при участии Симфонического оркестра театра "Астана Опера". В программу концерта включили всеми любимые произведения. Первое отделение откроет знаменитая Симфония №9, которую еще называют "Из Нового Света" великого чешского композитора Антонина Дворжака.

Маэстро Илья Машкевич отмечает, что исполняет эту симфонию довольно часто.

- Магия этой музыки, на мой взгляд, заключается в том, что в ней кипит энергия, обилие прекрасных мелодий. Как известно, А. Дворжак был чехом и он не мог полностью уйти от своих корней, но в симфонии постоянно присутствует атмосфера ещё и индейской Америки, особенно, во второй части.

Илья Машкевич ведет активную гастрольную деятельность в качестве приглашенного дирижера в России, Японии, Франции, Германии и других странах. Дает мастер-классы и пишет музыку для театра и кино. На сцене столичного театра дирижер будет выступать впервые. Но где бы он ни работал, основным правилом для себя считает уважение к каждому музыканту.

- Играют они, я только направляю. В первые минуты репетиции я пытаюсь оценить профессиональный уровень оркестра и каждого музыканта в отдельности. После этого, предлагаю своё видение музыки. Оркестры бывают разные, но принцип один, - заметил маэстро.

Второе отделение концерта будет посвящено вокальной музыке: сопрано Мария Мудряк и тенор Медет Чотабаев готовят вниманию слушателей шедевры оперного искусства.

- В преддверии моего 25-летия, которое состоится 6 апреля, я выступлю в "Астана Опера" перед дорогой сердцу публикой Казахстана – моими соотечественниками и поклонниками, с которыми я часто переписываюсь и вижу их на своих выступлениях. Я приглашаю всех на концерт "Шедевры музыкального искусства" и премьеру оперы "Богема" Дж. Пуччини, запланированную на 19 апреля в столичном театре. Параллельно, в это же время, буду выступать в Большом театре России в опере "Богема" и в Бейруте в "Травиате", но больше всего стремлюсь встретиться с родной публикой в одном из лучших театров мира – "Астана Опера"! Репертуар, который я выбрала для этого концерта, включает в себя мое прошлое, настоящее и будущее. Открою концерт арией Норины из оперы Г. Доницетти "Дон Паскуале", с которой начинала свою карьеру. Под настоящим подразумеваю мой дебют, который состоится в этом году в Австралии в оперном театре Мельбурна. Там исполню главную партию Маргариты с прославленным тенором Саймиром Пиргу в опере "Фауст" в известнейшей постановке Д. Маквикара. И мое будущее – это ария Леоноры из оперы "Трубадур", которую я уже начала готовить. Кроме этого, в программе мы представим красивейшие дуэты из опер Дж. Верди и Дж. Пуччини, - сказала Мария Мудряк.

Ведущий солист "Астана Опера" Медет Чотабаев заметил, что для него большая радость спеть в дуэте с Марией Мудряк, помимо этого, он подготовил несколько сюрпризов для слушателей.

- В этом концерте я выступлю с новыми ариями, которые в моем исполнении никогда не звучали на нашей сцене. Представлю вместе с оркестром арию Лориса из оперы "Федора" У. Джордано – это очень эффектный номер, а также прозвучит прекрасная песня А. Лары "Гранада". Вместе с тем я решил, что зрительской аудитории будет приятно услышать известные арии, к примеру, арию Каварадосси из оперы "Тоска" Дж. Пуччини, - заключил Медет Чотабаев.

Начало концерта в 18.00.

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