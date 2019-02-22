Венгрия приняла беженцев из Венесуэлы

Они могут рассчитывать на бесплатный билет до Будапешта, предоставление жилья сроком на один год и прочее.

Власти Венгрии приняли около 300 беженцев с венгерскими корнями из Венесуэлы в рамках государственной программы, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на венгерский портал index.hu.

Беженцы прибыли, несмотря на жесткое антимиграционное законодательство. В Венгрии летом 2018 года был принял пакет законов под неофициальным названием "Стоп, Сорос!".

Согласно законодательным актам, в Венгрии предусмотрена ответственность для организаций, содействующих мигрантам на территории страны. Эти законы должны ограничить поток нелегальных мигрантов с Ближнего Востока.

Однако, венгерские власти еще в 2018 году совместно с благотворительной службой Мальтийского ордена запустили государственную программу, по которой беженцы с венгерскими корнями могут переехать в страну из Венесуэлы. В рамках этой программы беженцы могут рассчитывать на бесплатный билет до Будапешта, предоставление жилья сроком на один год, бесплатные курсы венгерского и английского языков, а также предоставление разрешения на работу.

В январе 2019 года затянувшийся политический кризис резко обострился в Венесуэле. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо на фоне многотысячных митингов протеста, начавшихся после инаугурации Николаса Мадуро на второй президентский срок, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Николас Мадуро заявил, что останется на своём посту до истечения положенного ему срока в 2025 году. Обострившееся противостояние в Венесуэле вызвало поляризацию мирового сообщества.

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