Кожкенов об отставке правительства: Своевременное и тщательно взвешенное решение

Ключевые социальные проблемы, актуализированные в последнее время и широко обсуждаемые в обществе, стали основной причиной отставки правительства.

Как известно, 21 февраля текущего года Президент Казахстана Н.А. Назарбаев объявил об отставке правительства. Глава государства не раз в последнее время на расширенных заседаниях правительства указывал на упущения и недостатки в работе государственных органов, особенно в социально-экономической сфере. Решение Назарбаева прокомментировал Серик Кожкенов, советник директора Института стратегических инициатив партии "Нұр Отан".

Ключевые социальные проблемы, актуализированные в последнее время и широко обсуждаемые в обществе, стали основной причиной отставки правительства. Эти проблемы, как известно, были связаны с ростом цен на товары первой необходимости, высокими тарифами на коммунальные услуги, оказанием целенаправленной государственной поддержки социально уязвимым категориям населения, включая многодетные семьи.

В своем заявлении глава государства подчеркнул, что "По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не достигнуты. Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов". При этом Президент отметил, что правительство так и не смогло выстроить системную работу и реальные доходы населения не увеличились.

Таким образом, Президент на решение новых задач, связанных с ростом благосостояния граждан, повышением реальных доходов и качества жизни, обозначенных в Послании, делает ставку на новый состав Правительства. Это, безусловно, своевременное и тщательно взвешенное решение главы государства в интересах народа Казахстана.

О конкретных мерах Президент скажет 27 февраля текущего года на XVIII съезде партии "Нұр Отан". Подобное решение еще раз подчеркивает повышение роли политических партий. После Конституционной реформы 2017 года, ответственность депутатов Парламента была расширена за счет введения нормы по обязательному согласованию состава кабинета министров с Мажилисом.

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