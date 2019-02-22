Сенатор: Система ветеринарии в Казахстане сегодня нуждается в серьезных изменениях

Состоялся круглый стол по состоянию ветеринарной безопасности и ее законодательное обеспечении.

Председатель Комитета Сената Женис Нургалиев в своем вступительном слове подчеркнул, что система ветеринарии в Казахстане сегодня нуждается в серьезных изменениях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Рост заболеваемости животных сенатор назвал одной из основных проблем отрасли. В выступлении также было отмечено, что к болезням, уничтожающим животных, добавились завезенные из-за границы вирусы, такие как вирус Шмалленберга и нодулярный дерматит. Последнее заболевание было зафиксировано прошлым летом в Западном Казахстане и привело к массовому падежу скота, что свидетельствует о необходимости усиления мониторинга и жесткого контроля на границе.

"Известно, что здоровье нации на 60-80% зависит от питания и образа жизни. Осуществляемый специалистами ветслужбы контроль за продовольствием для населения необходимо постоянно совершенствовать, так как в последнее время мы наблюдаем тенденцию к увеличению массы недоброкачественных продуктов в торговле", – считает Ж. Нургалиев.

По его словам, затраты на контроль качества пищевых продуктов в США составляют 25% их себестоимости, в странах Европы – около 12,5%, а у нас значительно ниже, что приводит к снижению эффективности контроля качества и безопасности сырья и готовой продукции.

В докладе депутата Сената Ансара Мусаханова прозвучал анализ проблем, которые негативно влияют на состояние ветеринарно-санитарных, профилактических и диагностических мер в данной сфере. В частности, сенатор указал на дефицит квалифицированных кадров, недостаточное количество грантов и квот для обучения по ветеринарным специальностям в высших учебных заведениях, низкий уровень заработной платы ветеринаров, отсутствие социально-бытовых условий для привлечения молодых специалистов в сельскую местность.

Кроме того, Мусаханов отметил отсутствие вертикальной системы в управлении ветеринарной службой, недостаток специальных зданий (пунктов, постов) для ветеринарного обслуживания. Все это отрицательно сказывается на состоянии идентификации животных, проведении прививочных мероприятий, профилактике заболеваний скота и ведет к осложнению эпизоотической ситуации в регионах. Парламентарий отметил, что для решения названных проблем необходимо усовершенствовать механизмы финансирования отрасли и обеспечить соответствующую нормативно-правовую базу.

О состоянии ветеринарной безопасности и мерах по ее законодательному обеспечению доложил председатель комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Арман Утегулов. Он охарактеризовал состояние эпизоотической ситуации в стране и рассказал о принимаемых ведомством мерах по ее стабилизации.

Ректор Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина Акылбек Куришбаев остановился на вопросах подготовки кадров для ветеринарной сферы.

В ходе круглого стола выступили директор департамента ветеринарной, фитосанитарной и пищевой безопасности министерства сельского хозяйства Бибигуль Бекенова, директор субрегионального офиса Международного эпизоотического бюро в Астане Мереке Тайтубаев, генеральный директор Казахского научно-исследовательского ветеринарного института Ахметжан Султанов, директор ТОО Научно-инновационный центр животноводства и ветеринарии Болат Сейсенов. В дискуссии также приняли участие преподаватели и студенты факультета ветеринарии и технологии животноводства КазАТУ им. С. Сейфуллина.

Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Женис Нургалиев, завершая мероприятия, отметил, что рекомендации и предложения по итогам круглого стола будут направлены в заинтересованные государственные органы.

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