Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Заместитель районного акима в Алматинской области подозревается во взяточничестве

Он подозревается в неоднократном получении взяток от руководителей общеобразовательных учреждений за общее покровительство.

Фото : zakon.kz22 февраля 2019, 15:09

В системном взяточничестве подозревается заместитель акима Уйгурского района, передает Zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова. В системном взятоничестве подозревается заместитель акима

"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Уйгурского района Алматинской области. Он подозревается в неоднократном получении взяток от руководителей общеобразовательных учреждений за общее покровительство. Расследование продолжается", - сообщила спикер.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты