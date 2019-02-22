Заместитель районного акима в Алматинской области подозревается во взяточничестве

Он подозревается в неоднократном получении взяток от руководителей общеобразовательных учреждений за общее покровительство.

Фото : zakon.kz

В системном взяточничестве подозревается заместитель акима Уйгурского района, передает Zakon.kz. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова. В системном взятоничестве подозревается заместитель акима



"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Уйгурского района Алматинской области. Он подозревается в неоднократном получении взяток от руководителей общеобразовательных учреждений за общее покровительство. Расследование продолжается", - сообщила спикер.

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