Заместитель районного акима в Алматинской области подозревается во взяточничестве
Он подозревается в неоднократном получении взяток от руководителей общеобразовательных учреждений за общее покровительство.
Фото : zakon.kz22 февраля 2019, 15:09
В системном взяточничестве подозревается заместитель акима Уйгурского района, передает Zakon.kz.
Об этом на брифинге сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова. В системном взятоничестве подозревается заместитель акима
"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Уйгурского района Алматинской области. Он подозревается в неоднократном получении взяток от руководителей общеобразовательных учреждений за общее покровительство. Расследование продолжается", - сообщила спикер.
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