Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

18 тыс. долларов: начальника ж/д станции подозревают в получении взяток

По версии следствия, он за деньги беспрепятственно пропускал вагоны с вредными товарами.

Фото : кадр видео22 февраля 2019, 15:55

Начальника ж/д станции в Алматинской области подозревают в систематическом получении взяток, передает Zakon.kz.

- Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен факт взяточничества начальником железнодорожной станции "Алтынколь" АО НК "КТЖ". Он подозревается в получении на системной основе взяток от участников ВЭД (внешняя экономическая деятельность) в общей сумме 17,8 тыс. долларов США за беспрепятственный пропуск вагонов с ТНП (товары народного потребления) с завышенным уровнем норм радиационного фона, - сообщила на брифинге официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова.

20 февраля подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УП Талдыкоргана. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты