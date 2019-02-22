18 тыс. долларов: начальника ж/д станции подозревают в получении взяток

По версии следствия, он за деньги беспрепятственно пропускал вагоны с вредными товарами.

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Начальника ж/д станции в Алматинской области подозревают в систематическом получении взяток, передает Zakon.kz. - Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен факт взяточничества начальником железнодорожной станции "Алтынколь" АО НК "КТЖ". Он подозревается в получении на системной основе взяток от участников ВЭД (внешняя экономическая деятельность) в общей сумме 17,8 тыс. долларов США за беспрепятственный пропуск вагонов с ТНП (товары народного потребления) с завышенным уровнем норм радиационного фона, - сообщила на брифинге официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова. 20 февраля подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УП Талдыкоргана. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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