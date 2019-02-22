Ерлан Кошанов рассказал, какую помощь получат многодетные и малообеспеченные семьи

На обучение в колледжах из бюджета выделят 5,5 млрд тенге.

В Карагандинской области после встреч с многодетными матерями решили увеличить социальную помощь. Об этом сообщил глава региона ЕрланКошанов на своей отчётной встрече с жителями региона, передает пресс-служба акима региона.



- Глава государства держит на особом контроле вопросы многодетных семей. Поэтому государство всегда оказывало и оказывает поддержку социально уязвимым слоям населения. Более 50% бюджета области направляется именно на социальную сферу, - отметил аким области. - Кроме того, в рамках исполнения поручения Главы государства, изучив все возможности областного бюджета, мы приняли решение расширить спектр мер господдержки.

Он рассказал о 10 шагах, которые улучшат положение многодетных и малообеспеченных семей.

Многодетные матери получат дополнительные льготы: бесплатный проезд на городском транспорте - с 1 июня; бесплатное горячее питание для детей-младшеклассников; 50% скидки на оплату детского сада.

Кроме того, предусмотрены бесплатные группы продлённого дня в школах. Дети из многодетных семей смогут бесплатно заниматься в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях. Летом малышей устроят в пришкольные лагеря.

На обучение в колледжах из бюджета выделят 5,5 млрд тенге. Это позволит предоставить более 8 тысяч грантов.

По словам акима, многодетным матерям планируется предоставить 200 грантов на открытие собственного дела. Специально для них будет создан бизнес-инкубатор. В области откроют центр по поддержке семьи, в котором будут консультировать специалисты и психологи.

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