Ерлан Кошанов рассказал, как будут обеспечивать жильем многодетные семьи

В областном бюджете предусмотрели 1 млрд тенге на жилищные сертификаты для субсидирования первоначального взноса.

В Карагандинской области многодетные родители смогут получить жилищные сертификаты и приемлемые кредиты на покупку жилья. Об этом сообщил глава региона ЕрланКошанов на отчётной встрече, отвечая на один из вопросов, передает пресс-служба акима региона.

- Эта тема действительно очень актуальна. Сегодня в области на получение жилья в очереди стоит 1206 многодетных семей. Как вы знаете, по программе «Нурлыжер» мы строим в год около 300 квартир для всех 11 категорий очередников. А их у нас сегодня более 36 тысяч. Такими темпами мы, конечно, в ближайшее время не обеспечим жильём нуждающихся, - отметил глава региона.

Он рассказал о принятых решениях.

Во-первых, для кредитования многодетных семей, стоящих в очереди, из областного бюджета выделят 1 млрд тенге "Жилстройсбербанку".

- Предусмотрены кредиты до 15 млн тенге по ставке 2% годовых. Первоначальный взнос - 10%. При этом будут установлены требования к доходам: не выше полтора прожиточных минимума на одного члена семьи - это 44547 тенге, - пояснил Ерлан Кошанов.

Во-вторых, в областном бюджете в 2019 году предусмотрели 1 млрд тенге на жилищные сертификаты для субсидирования первоначального взноса. Многодетные семьи также смогут воспользоваться этой поддержкой.

К примеру, при стоимости квартиры в 10 млн тенге жилищный сертификат полностью покрывает первоначальный взнос в 1 млн тенге. По расчётам, ежемесячный платёж в среднем составит 41 тысяч тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!