В Костанайской области на поддержку МСБ будут выданы микрокредиты на 700 млн тенге
За 2018 год доля МСБ в ВРП увеличилась на 2,8 процентных пункта.
Фото : С.Миронова22 февраля 2019, 16:17
В Костанайской области в 2019 году малому и среднему бизнесу будут выданы микрокредиты на 700 млн тенге. Об этом в ходе отчетной встречи сообщил аким региона Архимед Мухамбетов, передает kstnews.kz.
Кроме того, Бегежанович отметил, что за 2018 год доля МСБ в ВРП увеличилась на 2,8 процентных пункта.
Большая поддержка МСБ осуществляется в рамках "Дорожной карты бизнеса 2020", в рамках которой просубсидировано 107 проектов, по 78 кредитам выданы гарантии и профинансировано 14 государственных грантов.
В 2018 году в рамках госпрограммы "Еңбек" и Пяти социальных инициатив Президента в сельской местности 933 субъекта МСБ получили микрокредиты на 3,1 млрд. тенге, в городах выдано 106 микрокредитов на 1,2 млрд. тенге.
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