Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США составил 376,79 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 376,79 тенге за доллар при объеме торгов 81,95 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 376,73 тенге за доллар (+0,78 тенге), суммарный объем торгов – 130,85 млн USD (-60 850 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 428,00 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7547 тенге за рубль при объеме торгов 11 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7547 тенге за рубль (+0,0190 тенге), суммарный объем торгов – 11 млн рублей (-17 500 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,0606 тенге за юань при объеме торгов 1 700 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 375,9-377,7 тенге, евро - 426,1-428,9 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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