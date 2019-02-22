Сотрудники департамента АДГСПК посетили Центр крови Алматы

Нехватка доноров является одной из первых проблем медицины.

Алматинский Департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с управлением общественного здоровья Алматы в рамках подпрограммы "Өзгерістерді өзіңнен баста" программы "Рухани жаңғыру", "Мейірлі қызмет" призвали госслужащих к благородным поступкам, совершению добрых дел и быть полезным обществу.

22 февраля сотрудники Департамента и управления общественного здоровья посетили ГККП Центр крови города Алматы, где стали добровольными донорами крови.

На сегодняшний день нехватка доноров является одной из первых проблем медицины. Каждый из нас понимает, что маленький вклад внесенный ими это капля в море, но надеется, что действительно поможет спасти хоть одну жизнь.

Донором может стать любой физически здоровый человек.

Добровольная сдача крови, это акт патриотизма, человечности, милосердия и сострадания к людям.

Очень важно и нужно делиться кровью с теми, кому она необходима, своим поступком, сотрудники Департамента призывают всех госслужащих принять участие в процедуре донорства.

В дальнейшем такая практика будет продолжена среди госслужащих города Алматы.

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