В Сайраме Туркестанской области будут усиленно развивать туризм

Наиболее часто посещаемые места в районе – это зоны отдыха у берегов реки Аксу.

На территории Сайрамского района расположено восемь туристских объектов. В их числе – шесть гостиниц, санаторий "Манкент" и частный оздоровительный центр. Кроме этого, район славится мавзолеями "Сихым баба" и "Жаныс баба", передает пресс-служба акима Туркестанской области.

-В Сайраме есть на что посмотреть, - говорит пресс-служба акима Сайрамского района. – Количество приезжающих к нам туристов только увеличивается. Вообще туризм – один из прибыльных видов бизнеса, и это надо использовать. Его развитие способствует созданию новых рабочих мест, порождает новые внешнеэкономические связи, дает импульс другим сферам, к примеру, гостиничной индустрии".

Наиболее часто посещаемые места в районе – это зоны отдыха у берегов реки Аксу. Сюда едут со всех уголков Туркестанской области, из Шымкента, других городов.

В районе подготовлены туристические маршруты, куда входят санаторий "Манкент", мавзолеи "Сихым баба" и "Жаныс баба". В целях развития придорожной инфраструктуры по этим направлениям вдоль международной магистрали "Западная Европа-Западный Китай" организовано 11 объектов по оказанию услуг.

Туризм в Сайрамском районе планируют развивать в двух направлениях. Первое – это оздоровительный туризм. Для этого в поселке Аксукент-2 сельского округа Аксу будут построены реабилитационный и оздоровительный центры. Стоимость проекта - 500 млн тенге.

Второе направление – культурно-исторические достопримечательности. А их в районе немало – различные мавзолеи и святыни. В 2017 году был разработан туристский маршрут, куда включили три объекта. Сейчас ведется работа по их пропаганде.

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