Продажу сигарет детям пресекают в Алматы

К ответственности привлекают продавцов.

Полицейские продолжают выявлять факты продажи детям табачных изделий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

В рамках реализации принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям» инспекторы ювенальной полиции на территории мегаполиса проводят рейды по выявлению факты продажи несовершеннолетним сигарет и алкоголя.

"Очередное аналогичное нарушение выявлено сотрудниками нашего подразделения в Алмалинском районе. В продуктовом магазине, расположенном на улице Гоголя, 15-летнему подростку продали пачку сигарет. При этом, продавцы даже не удостоверились в возрасте покупателя, хотя, согласно действующему законодательству, обязаны были это сделать. Увы, не единичны случаи продажи лицам, не достигшим 21 года, спиртных напитков. Наша задача – своевременно пресекать и выявлять такие факты и призывать взрослое население к усилению ответственности за детей – за наше будущее", - констатировала начальник отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

В полиции добавили, за продажу табака и табачных изделий, не достигшими 18 лет, продавцы, допустившие эти нарушения, привлечены к административной ответственности по ст.133 КРКобАП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!