В Карагандинской области заработная плата увеличилась у работников 32 тысяч предприятий

По словам акима, в области стало легче найти работу.

О росте доходов жителей Карагандинской области рассказал глава региона Ерлан Кошанов на своей отчётной встрече, передает пресс-служба акима региона.

- Инициативу Президента о повышении заработной платы поддержали 32 тысячи предприятий области. 220 тысяч работников получают зарплату в среднем на 14% больше прежней. Уже по итогам IV квартала 2018 года средняя заработная плата по области выросла до 164 тысяч тенге. С 1 января 80 тысяч жителей региона с минимальным окладом получили 9%-е увеличение за счёт снижения налогов, - сообщил аким области.

По его словам, в области стало легче найти работу. Благодаря различным мерам занятости уровень безработицы снизился до 4,5%. В прошлом году было создано 14 тыс. новых рабочих мест. В этом году планируется трудоустроить 40 тыс. человек.

Ерлан Кошанов также рассказал о снижении тарифов и мерах по сдерживанию цен. С 1 января в области коммунальные услуги подешевели на 5-11%.

- Работа по сдерживанию цен обеспечила инфляцию на уровне 5,1%. Это один из самых лучших показателей в республике.Сформирован стабилизационный фонд, в который закупили продукты питания: сахар, растительное масло, рис, гречку. Помимо этого, по плодоовощной продукции, которая производится нашими фермерами, в рамках социальной ответственности бизнеса было заложено более 2000 тонн по себестоимости, - отметил глава региона.

Продукты из стабфонда продавали в социальных павильонах и супермаркетах по ценам ниже рыночных на 25-30%. В этом году запасы овощей увеличили до 3000 тонн.

Ерлан Кошанов поблагодарил фермеров за поддержку инициативы.

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