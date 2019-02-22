В Астане задержали интернет-мошенника

В настоящее время он проверяется на причастность к более 100 аналогичным фактам.

Столичная полиция предупреждает о действиях мошенников, предлагающих доступные кредиты в интернете и зарабатывающих на доверчивых гражданах. Приняв обещания мошенников за чистую монету, граждане лишаются личных сбережений, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Астаны.

21 февраля сотрудниками криминальной полиции Астаны задержан 32-х летний, ранее судимый житель Костаная. Не имея никакого отношения к финансовым организациям, подозреваемый размещал в интернете ложные объявления о предоставление кредита или улучшения кредитной истории. С пользователями сайта мошенник заключал фиктивные договора от имени посторонних лиц, а затем под предлогом страховых услуг просил перечислить предоплату на банковскую карту, зарегистрированную на умершего человека. После получения предоплаты он удалял объявления и отключал телефоны. Не смотря все меры предосторожности, предпринятые мошенником, сотрудники полиции вышли на его след и задержали.

Подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания ДП Астаны. В настоящее время он проверяется на причастность к более 100 аналогичным фактам.

Полиция Астаны уведомляет об интернет-мошенничествах и призывает обращаться для получения кредитов в проверенные финансовые организации на законных основаниях.

В случае, если Вы пострадали от действий мошенника и перечислили предоплату на банковскую карту 5578 3427 0906 5764, необходимо обратиться в Управления криминальной полиции ДП Астаны по телефонам: 71-62-91, 71-63-35, 8701-333-35-18, 8702-482-22-78.

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