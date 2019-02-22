В домах многодетных актюбинских семей устанавливают пожарные сигнализации

Безвозмездно пожарные сигнализации в рамках акции "Твори добро" уже установили в более чем 400 домах.

В домах нуждающихся актюбинцев бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Огнетушителями, автономными датчиками и другими средствами пожаротушения уже обеспечены 2000 домов, передает пресс-служба акима региона.



Помощь получают многодетные актюбинцы, одинокие пенсионеры, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. При необходимости жителям устанавливают предтопочные листы, помогают очищать дымоходы и придомовые территории от мусора. Кроме того, в Доме ребенка "Үміт" были бесплатно вмонтированы 6 пожарных шкафов.

В семье Берикбаевых четверо детей, при этом один из них - особенный ребенок. Теперь волноваться за домочадцев, по словам главы семейства, он будет поменьше. Ведь установленное устройство реагирует на дым даже при слабом задымлении.

- С огнём дети, конечно, не шутят, но от несчастных случаев лучше подстраховаться, - говорит Ербол Берикбаев.

Принцип работы датчика угарного газа прост – при попадании в него дыма он начинает издавать громкий сигнал, предупреждающий об опасности. Именно благодаря этим небольшим автономным «коробочкам», объясняет начальник Управления ДЧС Актюбинской области Евгений Овчарский, у жильцов дома появляется возможность вовремя покинуть помещение.

Безвозмездно пожарные сигнализации в рамках акции "Твори добро" уже установили в более чем 400 домах. Еще 500 датчиков местные исполнительные органы планируют закупить в ближайшее время.

Вместе с тем инструктаж по пожарной безопасности проведен с 25 тысячами жителей по всей области. Распространено более 16 тысяч агитационных материалов.

О том, как нужно вести себя при возникновении пожара объясняют и маленьким актюбинцам.

Интерактивные уроки проведены в 79 школах региона.

К сведению, всего в 2018 году в жилом секторе Актюбинской области произошло 475 пожаров. Только в январе этого года в жилых домах зарегистрировано 17 пожаров, пострадавших нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!