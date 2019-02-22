Лукашенко категорически против размещения ракет США в Европе

Минск не хочет пострадать от «разборок крупных государств» - президент Беларуси.

У президента Беларуси Александра Лукашенко вызывает опасение возможное размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности в связи с ситуацией вокруг ДРСМД. Об этом он заявил, отвечая на вопросы представителей личного состава Военной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что соответствующая тема в том числе обсуждалась во время его встречи с Владимиром Путиным.

- Его позиция практически ничем не отличается от той позиции, которую излагают в СМИ, - сказал он.

Лукашенко верит, что российская сторона не нарушала договор.

- Но информации в этом плане у меня нет. Она скрыта. Ее знает ограниченный круг людей, - заметил Лукашенко.

Что касается потенциальной угрозы для безопасности Беларуси, президент подчеркнул, что "это катастрофа, особенно для нас". По его словам, существует мнение, что выход США из ДРСМД в том числе направлен против Китая, который обладает таким оружием, но не участвовал в договоре.

- Конечно, этими ракетами через Тихий океан не запустишь и удар по Америке не нанесешь. Американцы переживают прежде всего за своих союзников в районе Тихого океана - Корея, Япония, свои американские базы, которые там созданы, - отметил президент.

- Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против (разрыва ДРСМД. - Прим. БЕЛТА). Мы сторонники миролюбивой политики. Нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта бойня, драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности", - заявил Александр Лукашенко.

Президент высказал мнение, что НАТО все-таки может пойти на размещение подобных ракет в Европе: "Мне кажется, хоть Североатлантический альянс заявляет о том, что они не собираются размещать в Европе эти ракеты, это просто блеф. В противном случае, зачем выходить. Зачем было разрушать этот договор? Надо было договариваться с Китаем и подключать его (к договору), если речь о Китае".

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