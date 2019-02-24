Отставка правительства, фальшивые яйца и малолетние школьники – итоги недели

Какие события в политической и общественной жизни страны больше всего волновали умы казахстанцев.

Новость об отставке правительства, появившаяся в минувший четверг, буквально всколыхнула казахстанское общество, вызвав немало размышлений у различных экспертов и комментариев от рядовых казахстанцев в социальных сетях. Однако, на прошлой неделе происходило достаточно много других событий, различных по своему содержанию, но вызывавших немалый общественный резонанс. О наиболее важных из них решил напомнить в своем традиционном обзоре Zakon.kz.

Внутренняя политика

Отставка правительства

Главным событием минувшей недели стала отставка правительства. Сначала Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с заявлением к гражданам страны, подробно объяснив, чем именно вызвано принятие им столь важного для страны решения, а чуть позже глава государства подписал соответствующий указ, временно возложив исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на первого вице-премьера Аскара Мамина. Членам правительства было указано продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства. Стоит отметить, что последний раз правительство Казахстана уходило в отставку почти четыре года назад – в апреле 2015 года.

На тему того, чем вызвана отставка правительства, кто может занять место в новом правительстве, а кому пророчат отставку, каков будет следующий правительственный сезон, рассуждали различные казахстанские эксперты-политологи. Но видимо получить реальный ответ на большинство из этих вопросов можно будет лишь после назначения нового состава правительства.

Кадровые перестановки

Также на прошлой неделе произошел ряд кадровых перестановок в различных ведомствах и компаниях.

Так постановлением правительства Республики Казахстан Алексей Цой был освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК, и назначен руководителем Медцентра Управления делами Президента РК.

Так же, приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева был назначен новый советник министра и официальный представитель МВД, которым стал бывший заместитель руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК Нурдильда Ораз.

Кроме того, решением Совета директоров Рустем Курманов освобожден от должности председатель правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАГРО" в связи с переходом на другую работу, а исполняющим обязанности председателя Правления АО "Холдинг "КазАгро", назначен Ельнар Жолдасов.

А на ТОО "АНПЗ" был назначен новый гендиректор, которым стал Шуxрат Данбай. Прежний руководитель нефтеперерабатывающего завода Галымжан Амантурлин в январе достиг пенсионного возраста и, по некоторым данным, назначен советником генерального директора АНПЗ.

Будни Президента

Среди основных событий, касающихся внутренней политики страны, можно отметить встречу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с председателем правления АО "Самрук-Казына" Ахметжаном Есимовым. В ходе встречи главе государства были представлены отчет о работе АО "Самрук-Казына" по итогам 2018 года и информация о планах в рамках реализации стратегии развития Фонда.

Также глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". Цель закона - модернизация судебной системы, качественное развитие и обновление судейских кадров.

Общество

Из детсадовцев в школьники

Также большое обсуждение в обществе вызвала распространявшаяся в соцсетях информация о том, что в некоторых регионах отчисляют воспитанников детских садов, которым исполнилось 6 лет. Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РК, все дети, обучающиеся в дошкольных организациях, учатся и получают знания до их приема в первый класс. При этом в МОН подчеркнули, что норма, исключающая отчисление дошкольников, регулируется 16-ым пунктом государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения. В ней четко прописано, что воспитанник детсада должен освоить объем знаний, умений, навыков и компетенций, соответствующий данному уровню образования. То есть, ребенок, зачисленный в дошкольную организацию, не должен быть отчислен из нее до приема в первый класс.

Чуть позже в МОН РК сообщили, что нулевые классы откроются в детских садах и школах в 2020 году. В 2019 году, как и в прошлом году дети, которым на 1 сентября исполнилось полных шесть лет, могут идти в первый класс. А дети, которым к 1 сентября не исполнилось 6 лет, по желанию родителей, могут идти в школу, либо остаться в детском саду. 7-летние дети также принимаются в первый класс. Но надо учесть, если дети уже прошли предшкольную подготовку в детских садах, они не смогут ее пройти повторно и должны пойти в школу. Также в Минобре пояснили, что нулевые классы вводятся с целью подготовить детей к первому классу по единой программе. Внедрение единой программы и учебников для нулевых классов планируется на сентябрь 2020 года.

Яичный переполох

Несколько дней казахстанцев держала в напряжении новость о появлении в стране поддельных куриных яиц с "гелем", кторые якобы поступили в продажу в Казахстане и Кыргызстане. Однако проверка проведенная Департаментом охраны общественного здоровья Алматы показала, что синтетических яиц на объектах торговли города не обнаружено. Окончательную точку в деле "синтетических яиц" поставил глава КООЗ МЗ РК Жандарбек Бекшин, который заявил, что такого в Казахстане не может быть, и назвал информацию о появлении "гелевых яиц" 100% фейком, добавив, что никто так и не смог найти человека, который выложил видео.

Страшно, аж жуть

Также на этой неделе алматинские психиатры провели социологическое исследование и выяснили, что почти половина жителей города страдает теми или иными фобиями, и назвали самые сильные из них. Оказалось, 25% страдают акрофобией, испытывая тревогу, когда поднимаются на высокие этажи зданий.Еще 12% опрошенных заявили, что страшно бояться пауков, змей и мышей. А еще 11% алматинцев испытывают жуткий страх перед полетами на самолетах. Дальше по списку идет боязнь замкнутого пространства, боязнь темноты, боязнь собак, боязнь воды, боязнь заболеть раком, испытывают боязнь смерти и страх одиночества.

Поиск консенсуса между МИК и СМИ

И конечно нельзя не отметить продолжение пикировок между СМИ и родным Министерством информации и коммуникаций о принятии новых поправок в закон о СМИ. Еще на прошлой неделе, темой активного обсуждения, правда, скорее не у широкой общественности у казахстанских представителей СМИ, стал проект закона ужесточающего правила допуска журналистов к мероприятиям. Изменения коснулись процесса аккредитации и ее лишения, и в законопроекте заготовлен целый ряд пунктов, способных намного усложнить жизнь отечественным "акулам пера". После многочисленных публикаций, вопросов заданных различным экспертам и встреч журналистов с представителями Министерства информации и коммуникаций, глава ведомства Даурен Абаев заявил, что эти правила должны быть приняты только в результате консенсуса, в том числе с учетом мнений СМИ и поручил своему заместителю собрать все замечания журналистов по новым правилам аккредитации. Напомним, проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 27 февраля.

Подготовил Владимир Демидов

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