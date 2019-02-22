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В Астане преступник украл 20 мусорных урн

Урны обнаружены и изъяты в пункте приема металла.

Фото : astana.gov.kz22 февраля 2019, 18:00

Столичными полицейскими продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности пунктов приема металла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в совершении краж урн для мусора, сообщили в департаменте полиции.

"21 февраля поступило заявление от представителя КСК о том, что ночью неизвестные похитили более 20 урн для мусора. Полиция установила и задержала 30-летнего местного жителя. По факту кражи проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Урны обнаружены и изъяты в пункте приема металла по улице К. Байсеитовой. В отношении владельца пункта приема проводится досудебное расследование.

"Для выявления пунктов, осуществляющих прием краденого металла в столице, с 22 по 24 февраля проводятся локально-рейдовые мероприятия "Цветмет", – говорится в пресс-релизе департамента.


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