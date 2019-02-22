В Алматы, во время продажи угнанного автомобиля, задержана преступная парочка

Ущерб потерпевшей составил 11,5 миллионов тенге.

Полицейские Алматы оперативно раскрыли угон автомобиля Toyota Camry, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

За помощью к стражам правопорядка обратилась местная жительница, 1986 года рождения, которая рассказала, что оставила машину возле дома, а утром, когда надо было выезжать по делам, обнаружила ее пропажу. Ущерб потерпевшей составил 11,5 миллионов тенге.

По результатам оперативных и специальных мероприятия установлены лица, которые пытались продать это авто без документов за пол цены. Ими оказались гражданка Л., 1986 года рождения и гражданин А., 1988 года рождения, оба ранее не судимы. Они сожительствуют в одной из съемных квартир города. Как установлено, подозреваемая ранее была знакома с владелицей Toyota и даже находилась в дружеских отношениях. Однажды "подруга" попросила ключи от машины, получила согласие и передала ключи своему соучастнику, который, в свою очередь, быстро сделал копию ключей. Выждав момент, в один из дней "криминальная парочка" угнала автомобиль. Преступники собирались сбыть его и в момент попытки продажи были задержаны сотрудниками отдела по расследованию кражам автотранспорта, - рассказал подробности дела начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В отношении подозреваемых начато досудебное расследование. Они водворены в ИВС ДП города Алматы. Автомобиль возвращен истинной владелице, которая, к слову, выразила признательность сотрудникам криминальной полиции.

Полиция Алматы призывает граждан не доверять свое личное имущество и ценные вещи лицам, не имеющим право пользования и распоряжения, пусть даже на короткий период. Также стражи порядка рекомендуют алматинцам принять необходимые меры по обеспечению сохранности своего транспорта.

"Парковать машину на ночь желательно в гараже или на охраняемой автостоянке. Оставляя свой автомобиль в неохраняемом месте, даже на непродолжительное время, необходимо всегда проверять, заперты ли двери, окна, а также исправность сигнализации".

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