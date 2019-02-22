В Таразе задержан дилер, сбывавший наркотики заключенным

У задержанного была изъята марихуана.

21 февраля сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом задержан житель Тараза, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

Он занимался незаконным хранением наркотических средств и перебросом их лицам, отбывающим наказание в исправительной колонии.

У задержанного было изъято 115,82 гр высушенной марихуаны.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК".

Задержанный признал вину. Сейчас он водворен в ИВС Тараза.

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