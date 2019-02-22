Спасатели готовятся к паводкам в СКО

В ДЧС рекомендуют жителям региона уже сейчас готовиться к половодью.

Некоторые регионы в Северо-Казахстанской области находятся в зоне возможного подтопления паводковыми водами, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Спасатели рекомендуют жителям региона готовиться к половодью. По информации ДЧС, подтоплению в СКО подвержены 92 населенных пункта.

"Прогноз относительно предстоящего паводка можно будет делать с первой декады апреля. Паводок в области возникает из-за быстрого таяния снега и льда. На водоемах в короткий срок может сорвать лед и начаться его движение. В Петропавловске же наводнение вызывается таянием снега. Подвержены подтоплениям от талых поверхностных вод несколько микрорайонов города, такие как Подгора, Копай, Кожзавод, Рабочий поселок, Бензострой, Заречный поселок. Последний к тому же подвержен подтоплениям при разливе реки Ишим (Есиль)", - проинформировали в департаменте по ЧС.

"Хороший хозяин уже сейчас примет меры по очистке как собственного подворья, так и прилегающей территории. Немаловажное значение имеет и обеспечение беспрепятственного прохождения талых вод по расположенным вблизи ливнестокам и кюветам. Смерзшаяся масса из спрессованного снега, льда и мусора создает непробиваемые "пробки", и вода не может преодолеть эту преграду, заливая окружающие территории".

Сотрудники служб ЧС заготовили свыше 110 тонн топлива и почти 10 тонн инертного материала. Спасатели совершают подворные обходы и предупреждают жителей.

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