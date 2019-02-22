В Эквадоре произошли два мощных землетрясения подряд
Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.
Фото : Publika.md22 февраля 2019, 20:04
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора, сообщает РИА Новости.
Толчки зафиксировали в 10:17 пятницы по времени UTC (13:17 мск) в 132 километрах к юго-востоку от города Палора.
Очаг залегал на глубине 152 километров.
Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.
Позже на западе страны произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5.
Толчки заметили в 10:40 (13:40 мск). Эпицентр располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Дуран, очаг залегал на глубине 82 километров.
Данных о разрушениях и пострадавших в этом регионе также не поступало.
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