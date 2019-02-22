В Эквадоре произошли два мощных землетрясения подряд

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора, сообщает РИА Новости.

Толчки зафиксировали в 10:17 пятницы по времени UTC (13:17 мск) в 132 километрах к юго-востоку от города Палора.

Очаг залегал на глубине 152 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Позже на западе страны произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5.

Толчки заметили в 10:40 (13:40 мск). Эпицентр располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Дуран, очаг залегал на глубине 82 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших в этом регионе также не поступало.

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