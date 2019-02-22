Друг вытащил - в Актюбинской области провалился под лед рыбак

Пострадавшего доставили в железнодорожную больницу с переохлаждением организма.

В Каргалинском районе из-за тонкого льда под лед провалился и был спасен 40-летний рыбак. Быть осторожными при рыбной ловле посоветовали в департаменте по ЧС области, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Двое друзей отправились ночью порыбачить на реку Каргала, рядом с поселком Шамши Калдаякова. Когда один из них провалился под лед, другой сумел его вытащить из воды, а затем разжечь свечу в палатке и согреть товарища.

Пострадавшего доставили в железнодорожную больницу с переохлаждением организма. Замначальника ДЧС призвал актюбинцев быть особенно осторожными при рыбной ловле на реках, когда лед тонкий.

- Рыбакам просьба убедиться в безопасности, прежде чем рыбачить на льду, - сказал заместитель начальника ДЧС Кайрат Касым.

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