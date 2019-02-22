Что надо сделать, чтобы казахстанцы перестали падать в открытые люки?

По подсчетам полицейских, в Астане более ста точек так называемого вторчермета, куда нередко сдают крышки люков.

Падения в канализационные люки становятся тенденцией для Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Несколько дней назад в столице произошла очередная трагедия. Тело тринадцатилетнего подростка, которого искали три дня, нашли в одном из колодцев.

Гибель тринадцатилетнего мальчика в Астане продолжила цепочку несчастных случаев из-за падения в открытые колодцы. Причину трагедии одни видят в халатности коммунальных служб, другие – в алчности охотников за "черным металлом". Кто бы ни был виноват, но некоторые улицы столицы, действительно напоминают "минное поле". Цена жизни и здоровья казахстанцев - 80 тысяч тенге. Приблизительно столько стоит один чугунный люк. Специалисты предлагают изготавливать его из альтернативных материалов.

- В процессе утилизации автомобильной покрышки, у нас образуется сырье в виде капрона. Количество, можно сказать, не ограничено, порядка 3 тысяч тонн. Поэтому мы данное сырье изучили, отправили в Россию в несколько научных предприятий. Они на первоначальном этапе порекомендовали нам из капрона производить канализационные люки, - рассказывает директор завода по переработке отработанных шин Асылбек Кишкентаев.

По его словам, такие люки будут дешевле чугунных, но самое главное – долговечнее, потому - что никакого интереса для охотников за металлом не представляют. Казалось бы, все просто, но почему-то пока о замене материала для изготовления крышек никто из ответственных за эту сферу не говорит. Между тем, в том, что серьезную проблему можно все-таки решить, уверена детский омбудсмен Сауле Айтпаева.

- Я думаю, нужно проработать конкретные меры. Ведь в других странах дети не падают в колодцы! Нужно запретить принимать крышки на металлолом. Это ужас, что под снегом эти открытые люки. Их же и не видно", - считает уполномоченный по правам ребенка РК Сауле Айтпаева.

В соседнем Китае, к примеру, давно внедрили антивандальные технологии. Крышки приваривают к основанию люков, но самое главное – от падения защищает металлическая сетка. В Германии под чугунные диски устанавливают металлические поддоны. А пока жители столицы продолжают падать в открытые колодцы, чиновники подсчитывают, сколько денег придется выделить на то, чтобы изменить ситуацию.

- 100 млн тенге по программе обеспечения функционирования автомобильных дорог выделяется управлением транспорта развития дорожно – транспортной инфраструктуры. Переустройство 100 точек дождеприемных решеток. Сколько стоит переустроить один колодец, заменить решетку? Кто объяснит мне? - спрашивает секретарь маслихата города Сансызбай Есилов.

22 февраля столичные стражи порядка отправились в рейд по пунктам приема металла. Но в этот раз канализационных люков у скупщиков не нашли. Последние в голос твердят: "крышки от колодцев мы не принимаем!".

- Мы не принимаем такое. Слышал, в новостях говорили, что ребенок упал в колодец и умер. Нет, люки мы не берем.

По подсчетам полицейских, в Астане более ста точек так называемого вторчермета. Того, кто работает вразрез с законом, будь то владелец, или арендатор пункта приема металлов, могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Напомним, 16 февраля волонтеры нашли пропавшего накануне подростка Бакдаулета Омирхана в одном из открытых колодцев. Сейчас, по факту гибели ребенка проводится досудебное расследование. В ноябре прошлого года по этой же причине в столице погибла девочка. Пока эта проблема не будет решена кардинально, наши дети, да и мы сами не можем чувствовать себя в безопасности.

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