В Алматинской области состоялся суд над службой отлова бродячих животных

Судебный процесс состоялся, но его итог был не таким, как ожидали истцы.

По словам местных жителей, сотрудники ответственные за гуманное умерщвление кошек и собак, нарушая все правила и законы, травили их ядовитой колбасой. Мучительной смертью погибли сотни животных, в том числе домашних. Несмотря на свидетельские показания, суд отказал в удовлетворении жалобы – сотрудники отлова продолжают работать на своих местах, никого даже не оштрафовали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

- Два человека говорят, что они не травили, и они не могут нам доказать этого, а полгорода свидетелей говорят, что они травили. Есть даже очевидцы, но они не верят нам, и они этого даже не слышат.

Пострадавшие ждали судебного процесса несколько месяцев. Каждый из них потерял домашнего питомца. Животные умирали на глазах хозяев в страшных конвульсиях. Люди уверяют, причина в отравленной колбасе, которую, якобы, намеренно разбрасывали сотрудники отлова.

- Это явная травля. Потому что не может быть столько совпадений. Это было два месяца назад. Смерть моих питомцев, я потерял трех собак, наступила приблизительно за два часа, - рассказывает житель города Текели Шынгыс Нуржанов.

Невольными свидетелями жестокой расправы становились и дети. Они, кстати, тоже могли пострадать.

Судебный процесс состоялся 22 февраля, но его итог был не таким, как ожидали истцы.

В выплате материальной компенсации отказали, и привлечь к уголовной ответственности тоже отказали, потому как это гражданское дело, - объясняет житель города Григорий Володин.

Сотрудников отлова от работы не отстранили и даже не оштрафовали, с огорчением говорят люди.

- Почему не понесли наказания непосредственно сотрудники ветеринарной станции по городу Текели, это, потому что прерогатива уже суда уголовного. То есть нам нужно подавать заявление еще в уголовном порядке для того, чтобы добиться наказания. Дело на этом не закончено, естественно. Мы будем двигаться дальше, - уверена юрист Лилия Сарсенова.

Животных травили около года, заявляют горожане. Они же утверждают, что от рук сотрудников отлова погибли сотни собак. Несколько раз пострадавшие обращались за помощью в СМИ. После первого сюжета на Первом канале "Евразия" травля прекратилась, но люди уверены – временно. Поэтому они не намерены останавливаться на достигнутом и будут жаловаться еще в несколько инстанций.

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