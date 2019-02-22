Вице-министр сельского хозяйства РК решил уволиться

Арман Евниев признался, что устал бегать с заседания на заседание и терять уйму времени на отчеты вместо того чтобы заниматься реальными делами.

Страна вторые сутки в ожидании нового Кабинета министров. Сейчас обязанности главы правительства временно исполняет Аскар Мамин. Остальные чиновники в неведении: кто из них останется при своей должности, а кому нужно будет искать новое место. Все руководители пока работают с приставкой "и.о". Не стал дожидаться формирования нового Кабмина только вице-министр сельского хозяйства. Он решил уволиться сам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

- Я заявление написал и оставил в канцелярии, сегодня утром, - говорит вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев.

Арман Евниев объяснил, почему надумал оставлять карьеру чиновника. Признался, что устал быть всегда при галстуке, бегать с заседания на заседание и терять уйму времени на отчеты. Вместо того чтобы заниматься реальными делами.

- Принятие решений, обсуждения, нас сильно отвлекают всевозможными поручениями. Мелкими, мониторингом мелких шагов. Вместо того чтобы сказать: вот ваша цель, там, раз в квартал по этим индикаторам отчитывайтесь. Нас заставляют прописать: а что вы будете делать? И сидят чиновники. Вместо того чтобы реализовывать это, они пишут об этом письма. Вот это я имел в виду, что у нас разговор о деле считается делом. Как будто мы делом заняты. Но на самом деле мы обманываем себя и других, – продолжает Арман Евниев.

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