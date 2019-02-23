Украинский футболист в игре с "Астаной" отобрал у судьи карточки

Но это не помогло - арбитр вернул "рабочие инструменты" и отправил Кисляка с поля.

Украинский полузащитник белорусского "Динамо-Брест" Александр Нойок отобрал карточки у судьи в матче с "Астаной", сообщает сообщает Vesti.kz.



На 57-й минуте экс-хавбек "Иртыша" Сергей Кисляк заработал удаление после недовольства работой рефери, а за него пытался вступиться одноклубник Нойок. Украинец отобрал у судьи карточки, но это не помогло - арбитр вернул "рабочие инструменты" и отправил Кисляка с поля.



При этом "Динамо-Брест" не доигрывал матч в меньшинстве. По условиям товарищеского матча команды могли заменять удаленных игроков, поэтому вместо Кисляка на поле вышел полузащитник Павел Седько.

Сам же матч завершился результативной ничьей - 2:2. По ходу встречи "Динамо-Брест" вел со счетом 2:0, но "Астана" смогла уйти от поражения.

Отметим, что в 2018 году "Астана" в пятый раз стала чемпионом Казахстана, а "Динамо-Брест" стало бронзовым призером своей лиги и завоевало Кубок Беларуси.

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